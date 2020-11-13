Президент РК обсудил региональные проблемы с лидерами стран АСЕАН

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Президент РК Мун Чжэ Ин участвует в серии мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые проходят в формате видеоконференций. 12 ноября он обсудил региональные проблемы в формате РК-АСЕАН. В частности, речь шла о совместных усилиях стран региона в борьбе с COVID-19. Он познакомил участников встречи с «Новой южной политикой плюс», усовершенствованным вариантом Новой южной политики, обнародованной три года назад с целью углубления связей РК с Юго-Восточной Азией. 13 ноября южнокорейский президент примет участие в саммите с лидерами пяти стран реки Меконг - Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Таиланда. 14 ноября Мун Чжэ Ин будет участвовать в 23-м саммите АСЕАН плюс три, совместном диалоге глав стран-членов АСЕАН, РК, Китая и Японии. В тот же день он присоединится к саммиту стран Восточной Азии с участием стран-членов АСЕАН, РК, Японии, Китая, США, России, Австралии, Индии и Новой Зеландии. 15 ноября президент РК примет участие в подписании соглашения о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.