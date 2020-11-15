В РК третий день подряд более 200 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 15 ноября в стране зарегистрированы 223 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 28.769 человек. Рост заболеваемости заставляет органы здравоохранения рассмотреть вопрос о повышении уровня социального дистанцирования на одну ступень с нынешнего первого. В преддверии принятия соответствующего решения правительство выпустило «предварительное предупреждение» для столичного региона и провинции Канвондо, где наблюдается самый большой рост заболеваемости. Ряд городов провинций Чхунчхон-Намдо, Канвондо и Чолла-Намдо уже ввели уровень 1,5, чтобы справиться с растущим числом случаев инфекции. Число умерших от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на одного человека, составив 494 человека. Коэффициент смертности – 1,72%. Завершили лечение 68 человек, а общее число вылечившихся – 25.759. Проходят курс лечения 2.516 человек, 55 из них находятся в тяжёлом или критическом состоянии.