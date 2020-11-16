Опубликованы первые записи с метеорологического спутника «Чхоллиан-2В»

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18 ноября впервые опубликовано видео, отправленное южнокорейским метеорологическим спутником «Чхоллиан-2В» (Geo-KOMPSAT 2B). Это первый в мире геостационарный спутник, предназначенный для мониторинга окружающей среды. Спутник был запущен 19 февраля с космодрома во Французской Гвиане. 6 марта он благополучно вышел на целевую геостационарную орбиту. На записи наблюдений за микропылью, сделанной спутником 20 октября с 10:45 до 12:15, хорошо видно красное облако на севере Китая, влияние которого распространяется на Пекин и далее на западное побережье Корейского полуострова. Задача «Чхоллиан-2В» заключается в наблюдении за качеством воздуха в Азии. По своим техническим характеристикам он превосходит американские и европейские спутники экологического мониторинга. В отличие от спутников, которые вращаются вокруг Земли на низких орбитах, «Чхоллиан-2В» вращается на высоте 36 тыс. километров и поэтому может проходить один и тот же участок в среднем до восьми раз за сутки. Это позволяет точнее отслеживать происхождение загрязнителей воздуха и их перемещение. Правительство РК планирует поделиться данными наблюдений с «Чхоллиан-2В» с азиатскими странами и использовать их для совместных исследований