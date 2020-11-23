Глава МИД Китая прибывает с визитом в Сеул

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Министр иностранных дел Китая Ван И прибудет в среду вечером с визитом в Сеул по завершении двухдневного визита в Японию. В четверг Ван И и министр иностранных дел РК Кан Гён Хва обсудят вопросы активизации двусторонних обменов на высоком уровне, ситуацию на Корейском полуострове и в регионе, глобальные проблемы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Как сообщили в южнокорейском МИД, в повестку переговоров будут также включены вопросы, касающиеся организации визита президента Китая Си Цзиньпина в РК и организации трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита. Ожидается, что глава китайского внешнеполитического ведомства встретится также с представителями правительства и правящей партии, в том числе, с бывшим лидером Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чханом, старшим секретарём президента РК по иностранным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ином и председателем комитета по иностранным делам Национального собрания Сон Ён Гилем. Предыдущий визит главы китайского МИД в Сеул состоялся в декабре прошлого года.