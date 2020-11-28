Президент РК: Экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

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Южнокорейская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 1 декабря на заседании кабинета министров. Глава государства отметил, что рост ВВП страны в третьем квартале составил по предварительным подсчётам 2,1%. Это на 0,2% больше, чем прогноз, публиковавшийся в октябре. Президент заявил, что подобная ситуация стала возможна благодаря эффективным мерам поддержки экономики. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что в следующем году отечественная экономика преодолеет последствия пандемии COVID-19. Комментируя рост индексов Корейской биржи, он отметил, что южнокорейские и зарубежные инвесторы положительно оценивают настоящее и будущее экономики страны. Вместе с тем, Мун Чжэ Ин призвал правительственные ведомства к сотрудничеству в обеспечении дальнейшей стабилизации экономики.