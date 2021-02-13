КНДР отмечает день рождения покойного лидера без массовых торжеств

16 февраля исполнилось 79 лет со дня рождения покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира, отца нынешнего руководителя страны Ким Чон Ына. Обычно в этот день в КНДР проходят массовые торжества, в том числе, военные парады. Однако на этот раз государственные СМИ не сообщают ни о каких торжествах. Они не упомянули даже о посещении Ким Чон Ыном Дворца Солнца Кымсусан, где покоятся тела бывших лидеров страны. Наблюдатели говорят, что Северная Корея, похоже, отмечает национальный праздник сдержанно. Центральная северокорейская газета «Нодон синмун», другие государственные СМИ опубликовали статьи о достижениях Ким Чен Ира, в которых призвали народ проявлять верность нынешнему лидеру Ким Чон Ыну. Агентство ЦТАК опубликовало поздравительные письма, отправленные зарубежными лидерами и общественными организациями.