Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

КНДР отмечает день рождения покойного лидера без массовых торжеств

Write: 2021-02-16 14:13:31Update: 2021-02-16 14:33:57

КНДР отмечает день рождения покойного лидера без массовых торжеств

16 февраля исполнилось 79 лет со дня рождения покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира, отца нынешнего руководителя страны Ким Чон Ына. Обычно в этот день в КНДР проходят массовые торжества, в том числе, военные парады. Однако на этот раз государственные СМИ не сообщают ни о каких торжествах. Они не упомянули даже о посещении Ким Чон Ыном Дворца Солнца Кымсусан, где покоятся тела бывших лидеров страны. Наблюдатели говорят, что Северная Корея, похоже, отмечает национальный праздник сдержанно. Центральная северокорейская газета «Нодон синмун», другие государственные СМИ опубликовали статьи о достижениях Ким Чен Ира, в которых призвали народ проявлять верность нынешнему лидеру Ким Чон Ыну. Агентство ЦТАК опубликовало поздравительные письма, отправленные зарубежными лидерами и общественными организациями. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >