В РК наступило похолодание, пошёл снег

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16 февраля на большей части территорий РК наблюдается снегопад, ожидается дальнейшее похолодание, сообщила Корейская метеорологическая администрация. На юге провинции Кёнгидо и в провинции Чхунчхон-Намдо выпадет от 2 до 10 см снега, в Сеуле и других частях страны - от 1 до 3 см. Предупреждения о холоде объявлены для большей части страны. Утром температура воздуха в Сеуле упала до -6,7°С, в Тэчжоне – до -5°С. Синоптики обещают, что 17 и 18 февраля похолодает ещё на 5 градусов. Реально ощущаемся температура воздуха намного ниже из-за сильного ветра. К 18 февраля в западной части провинции Чолла-Пукто и Чолла-Намдо осадки составят до 15 см, а в горных районах острова Чечжудо, на островах Уллындо и Токто – до 20 см. 17 февраля ожидается снегопад в восточных районах провинции Чолла-Пукто и Чолла-Намдо. Выпадет до 10 см снега.