Сеул просит МАГАТЭ проверить безопасность утилизации загрязнённой воды АЭС Фукусима

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Правительство РК обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой проверить безопасность утилизации радиоактивной воды с выведенной из строя АЭС Фукусима. Директор департамента МИД по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и науки Чон Ги Ён провёл консультацию по этому вопросу с Хуаном Карлосом Лентихо, заместителем генерального директора МАГАТЭ по ядерной безопасности. Как напомнили в южнокорейском МИД, данная проблема является критической, поскольку она влияет на безопасность и окружающую среду соседних стран, включая РК. В Сеуле считают, что МАГАТЭ играет активную роль в обеспечении прозрачности в вопросах проверки безопасности в процессе утилизации загрязнённой воды. Представитель МАГАТЭ отметил, что понимает важность этого вопроса, и организация будет продолжать работать над тем, чтобы все решения и действия, связанные с удалением загрязнённой воды, принимались надлежащим образом.