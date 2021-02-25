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Площадь пахотных земель сокращается в РК восемь лет подряд

Write: 2021-02-26 12:36:36Update: 2021-02-26 19:21:31

Площадь пахотных земель сокращается в РК восемь лет подряд

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления, опубликованным 26 февраля, по состоянию на конец прошлого года площадь пахотных земель на территории страны составляли 1 млн 570 тыс. гектаров. Это на 1% или 16 тыс. гектаров меньше, чем в предыдущем году. Общая площадь пахотных земель в РК сокращается с 2013 года из-за уменьшения посевов риса на волне снижения его потребления. Площадь рисовых полей составляет 824 тыс. гектаров, сократившись на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. На их долю приходится 52,7% общей площади пахотных земель в стране. Производство и потребление риса в стране достигло в прошлом году рекордно низкого уровня. Посевные площади сельскохозяйственного производства сократились на 1,4% по сравнению с прошлым годом до 741 тыс. гектаров.
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