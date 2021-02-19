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Политика

23-25 марта глава МИД России Сергей Лавров посетит Сеул

Write: 2021-03-19 10:31:22Update: 2021-03-19 17:27:03

23-25 марта глава МИД России Сергей Лавров посетит Сеул

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Сеул 23 марта с трёхдневным визитом. Об этом сообщили вечером 18 марта в министерстве иностранных дел РК. 24 марта Сергей Лавров и его южнокорейский коллега Чон Ый Ён примут участие в церемонии, посвящённой 30-летию установления дипотношений между двумя странами.   Юбилейное мероприятие, назначенное на прошлый год, было отложено из-за пандемии COVID-19. Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоятся 25 марта. Ожидается, что визит министра Лаврова даст возможность укрепить стратегические связи между двумя странами,- говорится в сообщении южнокорейского МИД. О предстоящем визите Сергея Лаврова в Сеул сообщили также и в российском внешнеполитическом ведомстве. Как заявила 18 марта на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова, на переговорах глав МИД РК и России планируется обсудить ряд тем, связанных с развитием двусторонних отношений, включая сотрудничество в практических областях, ситуацию на Корейском полуострове, региональные и международные проблемы. 
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