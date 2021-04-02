КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио

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Северная Корея сообщила о том, что она не будет участвовать в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, чтобы защитить своих спортсменов от коронавируса. Как отмечается в информационном сообщении, опубликованном 6 апреля на сайте Sports in the DPR Korea, соответствующее решение принято на сессии Национального Олимпийского Комитета (НОК) КНДР, которое состоялось 25 марта в Пхеньяне. «По предложению членов Национального Олимпийского Комитета КНДР принято решение не участвовать в 32-х Олимпийских играх, чтобы защитить наших спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, связанного с коронавирусом», - говорится в сообщении. На прошлой неделе северокорейские СМИ сообщили о том, что на сессии НОК, проведённой 25 марта в формате видеоконференции, обсуждались «практические вопросы, связанные с организацией общественных спортивных мероприятий». Однако об обсуждении участия в Олимпийских играх в Токио не сообщалось.