Достигнута принципиальная договорённость о южнокорейско-американском саммите

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Сеул и Вашингтон достигли «принципиальной» договорённости о проведении саммита между президентами РК и США Мун Чжэ Ином и Джо Байденом. Об этом сообщил 5 апреля журналистам по возвращении в Сеул начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун. Не назвав точной даты, он сказал, что стороны договорились провести саммит как можно раньше. Со Хун участвовал в трёхсторонней встрече по вопросам безопасности со своими коллегами из США и Японии Джейком Салливаном и Сигэру Китамурой. В итоговом заявлении участники встречи подтвердили приверженность совместным усилиям по достижению региональной безопасности, выразили озабоченность продолжением ядерной и ракетной программ Пхеньяна, подчеркнули необходимость полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Встреча состоялась 2 апреля в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.