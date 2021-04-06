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Политика

Достигнута принципиальная договорённость о южнокорейско-американском саммите

Write: 2021-04-06 15:31:01Update: 2021-04-06 16:03:05

Достигнута принципиальная договорённость о южнокорейско-американском саммите

Photo : YONHAP News

Сеул и Вашингтон достигли «принципиальной» договорённости о проведении саммита между президентами РК и США Мун Чжэ Ином и Джо Байденом. Об этом сообщил 5 апреля журналистам по возвращении в  Сеул начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун. Не назвав точной даты, он сказал, что стороны договорились провести саммит как можно раньше. Со Хун участвовал в трёхсторонней встрече по вопросам безопасности со своими коллегами из США и Японии Джейком Салливаном и Сигэру Китамурой. В итоговом заявлении участники встречи подтвердили приверженность совместным усилиям по достижению региональной безопасности, выразили озабоченность продолжением ядерной и ракетной программ Пхеньяна, подчеркнули необходимость полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Встреча состоялась 2 апреля в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд. 
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