KDI: Экономический спад ослабевает за счёт роста производства

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В южнокорейской экономике наблюдается ослабление спада, поскольку ситуация в производственном секторе улучшается, благодаря росту экспорта. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Корейского института развития (KDI), опубликованном 7 апреля. В нём отмечается также, что сфера услуг по-прежнему испытывает спад, но он замедлился после того, как в феврале правила социального дистанцирования были смягчены. В феврале промышленное производство росло самыми быстрыми темпами за восемь месяцев, что является признаком восстановления экономики. Экспорт, на который приходится половина экономического роста, увеличился в марте на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт растёт пять месяцев подряд. Настроения потребителей и производителей также заметно улучшились на фоне ожиданий восстановления экономики. Тем не менее, экономическая неопределённость достаточно высока из-за возобновления роста числа новых случаев COVID-19.