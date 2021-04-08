Правительство приложит усилия для искоренения спекуляций недвижимостью

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Правительство РК приложит усилия для пересмотра ряда законов, чтобы помочь искоренению спекуляций недвижимостью. Об этом заявил 8 апреля вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, комментируя озабоченность общественности фактами спекуляций недвижимостью со стороны официальных лиц. Он подчеркнул, что до конца апреля правительство направит в Национальное собрание в общей сложности 19 законопроектов, которые поставят барьер на пути неправомерных действий со стороны государственных служащих. Пять из этих законопроектов уже направлены на рассмотрение парламентариев. Кроме того, правительство активизирует усилия по повышению доступности жилья для людей с низкими доходами,- добавил Хон Нам Ги. Как выяснилось ранее, ряд сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации с апреля 2018 по июнь 2020 года приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на них планируется строительство жилья. Недовольство общественности вызывает также рост цен на жильё.