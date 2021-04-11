Число новых случаев COVID-19 в РК сохраняется на высоком уровне

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 апреля в стране зарегистрированы 587 новых случаев COVID-19. Число инфицированных впервые за последние шесть дней оказалось менее шестисот, но это связано с уменьшением количества тестов в выходные дни. Озабоченность по поводу начала четвёртой волны пандемии по-прежнему сохраняется. Общее число заболевших с начала пандемии составило 110.146. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, а общее число умерших – 1.770 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 1.157.255 человек. Две дозы вакцины получили 60.511 человек. По состоянию на утро 12 апреля, зарегистрированы 11.626 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,4% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 47 вакцинированных умерли, однако причинно-следственная связь с действием вакцин не выявлена ни в одном случае. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 695 человек. Общее число выздоровевших – 100.804 человека.