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Корея: Юг-Север

Северная Корея может усилить киберактивность

Write: 2021-04-20 11:55:49Update: 2021-04-20 11:57:03

Северная Корея может усилить киберактивность

Photo : YONHAP News

Северная Корея может усилить киберактивность в отношении финансовых учреждений и аналитических центров в РК, США и других странах из-за внутренних экономических проблем. Об этом заявил 19 апреля научный сотрудник Института стратегии национальной безопасности РК О Иль Сок. По его словам, кибератаки на финансовые учреждения и криптовалютные биржи по всему миру могут быть направлены на то, чтобы  увеличить объём иностранной валюты, поскольку торговля с Китаем сократилась из-за пандемии COVID-19, а санкции США и ООН ужесточаются. Кибератаки со стороны Пхеньяна могут вынудить администрацию Джо Байдена рассматривать их как «серьёзные угрозы» и принимать более агрессивные ответные меры,- подчеркнул О Иль Сок. Он не исключил, что в случае крупномасштабной кибератаки со стороны Севера, США могут ввести новые экономические санкции. 
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