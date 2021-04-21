РК вернулась в первую десятку мировых экономик

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Пандемия COVID-19 существенно сказалась на рейтинге десяти ведущих экономик мира. По итогам прошлого года РК поднялась с 12 на 10-е место, отодвинув Бразилию. Ожидается, что южнокорейская экономика продержится в первой десятке как минимум до 2026 года. Такие выводы представлены 20 апреля американским телеканалом CNBC, проанализировавшим данные Международного валютного фонда (МВФ). В прошлом году, благодаря подъёму экспорта полупроводников и относительному успеху карантинных мер, спад южнокорейской экономики составил лишь 1%. В текущем году МВФ предсказывает её рост на 3,6%. По оценке агентства Bloomberg, среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона РК и Австралия продемонстрировали во время пандемии «небывалую экономическую устойчивость». В марте консалтинговая компания Ernest & Young выделила РК, Австралию, Новую Зеландию и Данию как страны, которым удалось добиться положительных результатов в области экономики и здравоохранения во время пандемии COVID-19. Между тем, в составе первой четвёрки рейтинга изменений нет - это США, Китай, Япония и Германия. Однако Индия и Великобритания, которые в 2019 году занимали пятое и шестое места соответственно, поменялись местами.