Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Новый мэр Сеула обещает городу «новый старт»

Write: 2021-04-22 15:03:35Update: 2021-04-22 15:19:48

Новый мэр Сеула обещает городу «новый старт»

Photo : YONHAP News

«РК в целом и Сеул в частности долгое время находились в зимней спячке»,- заявил новый мэр Сеула О Сэ Хун, выступая на церемонии вступления в должность, которая состоялась 22 апреля в культурно-торговом комплексе  Dongdaemun Design Plaza. Он обещал дать «новый старт» городу, который страдает от пандемии COVID-19. По словам нового мэра, его первым обещанием является борьба с пандемией на основе смягчения ряда ограничений, которые усугубили экономические трудности владельцев малого бизнеса. Кроме того, Сеул станет городом, в котором молодёжь будет уверена в своём будущем, рынок жилья станет стабильным, а город в целом - экономически конкурентоспособным. О Сэ Хун, который занимал должность мэра Сеула с 2006 по 2011 год, сказал, что последние 10 лет не были потрачены напрасно, поскольку он объездил столицы ряда стран, где знакомился с опытом местных властей. «Весь этот опыт будет реализован в Сеуле», - сказал О Сэ Хун. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >