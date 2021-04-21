Новый мэр Сеула обещает городу «новый старт»

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«РК в целом и Сеул в частности долгое время находились в зимней спячке»,- заявил новый мэр Сеула О Сэ Хун, выступая на церемонии вступления в должность, которая состоялась 22 апреля в культурно-торговом комплексе Dongdaemun Design Plaza. Он обещал дать «новый старт» городу, который страдает от пандемии COVID-19. По словам нового мэра, его первым обещанием является борьба с пандемией на основе смягчения ряда ограничений, которые усугубили экономические трудности владельцев малого бизнеса. Кроме того, Сеул станет городом, в котором молодёжь будет уверена в своём будущем, рынок жилья станет стабильным, а город в целом - экономически конкурентоспособным. О Сэ Хун, который занимал должность мэра Сеула с 2006 по 2011 год, сказал, что последние 10 лет не были потрачены напрасно, поскольку он объездил столицы ряда стран, где знакомился с опытом местных властей. «Весь этот опыт будет реализован в Сеуле», - сказал О Сэ Хун.