РК и Узбекистан начали переговоры по FTA

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26 апреля РК и Узбекистан приступили к переговорам по соглашению о свободной торговле (FTA) в онлайн-режиме. 28 января в ходе саммита, прошедшего в формате видеоконференции, президенты двух стран Мун Чжэ Ин и Шавкат Мирзиёев объявили о начале подготовки двустороннего соглашения о свободной торговле. Первый раунд переговоров продлится два дня. Стороны представляют глава департамента соглашений о свободной торговле министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ян Ги Ук и замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддин Абидов. Данному мероприятию предшествовала процедура подготовки проекта соглашения, обмена данными. В повестку переговоров вошли такие вопросы как торговые барьеры, наименование места происхождения товара, смягчение таможенных процедур, открытие рынков и обсуждение деталей по отдельным категориям. Это будет первое для РК соглашение о либерализации торговли со страной-партнёром по Новой северной политике Сеула.