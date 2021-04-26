В МИД РК выразили протест Японии по поводу притязаний на острова Токто

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В МИД РК выразили жёсткий протест относительно территориальных притязаний Японии на южнокорейские острова Токто в «Синей книге по дипломатии». 27 апреля представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул: «Острова Токто являются нашей исконной территорией - исторически, географически и в соответствии с международным правом». Он также потребовал от Японии немедленно изменить изложенные в «Синей книге по дипломатии» данные по Токто. В МИД заявили, что южнокорейское правительство готово дать жёсткий ответ на любые провокации Токио. Была затронута и тема жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны и принудительной трудовой мобилизации. Представитель МИД заявил, что Япония должна действовать в духе признания своей ответственности за эти преступления, сославшись на выступление бывшего генерального секретаря Кабинета министров Японии Ёхэя Коно от 1993 года и межправительственную договорённость от 2015 года. Ёхэя Коно, в частности, принёс извинения за насильственную вербовку женщин из стран Азии в полевые бордели японской армии в годы Второй мировой войны.