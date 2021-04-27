Наследники главы Samsung заплатят рекордно высокие налоги на наследство

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Наследники покойного главы Samsung Group Ли Гон Хи заявили, что они заплатят более 12 трлн вон (10 млрд 700 млн долларов) в качестве налога на наследство, самого большого в истории страны. Между тем, они не сообщили, каким образом будут разделены унаследованные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности конгломерата. Наследники пожертвуют также 1 трлн вон (900 млн долларов) на поддержку борьбы с вирусами и исследований редких детских болезней и около 23 тысяч произведений искусства, которые оцениваются примерно в 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). Наследниками Ли Гон Хи являются его вдова, сын и две дочери. Самый богатый человек в РК умер в октябре прошлого года и оставил активы, которые с учётом недвижимости превышают 25 трлн вон (22,5 млрд долларов). Семья Ли Гон Хи выразила намерение выплатить налог на наследство частями: одна шестая будет выплачена до конца апреля, а оставшаяся часть - в течение следующих пяти лет.