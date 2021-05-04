В России проходит фестиваль корейской культуры «K-FEST 2021»

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Корейский культурный центр в России и представительство Национальной организации туризма Кореи в Москве проводят масштабный фестиваль корейской культуры «K-FEST 2021», приуроченный к Году культурных обменов между РК и РФ. Мероприятие включает обширную программу, рассчитанную на период с 1 мая по 30 июня. Она включает в себя как онлайн, так и офлайн мероприятия, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Ростове-на-Дону. 4 мая в Москве начался показ южнокорейских анимационных фильмов, онлайн-выставка комиксов К-Вебтун. 11 мая состоится концерт «Шедевры классической музыки Кореи и России» в Большом зале Московской консерватории. На 12 июня намечен Фестиваль корейской культуры и российско-корейской дружбы. В его рамках подготовлены концерт культуры двух стран, знакомство с корейской кухней, танцами, традиционными нарядами и другими сторонами традиционной культуры. Кроме того, московское представительство Национальной организации туризма Кореи представит виртуальные туры по туристическим и культурно-историческим достопримечательностям РК. Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры, спорта и туризма РК и министерства культуры РФ.