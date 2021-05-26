Саммит P4G состоится в Сеуле 30-31 мая

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Саммит «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года» (P4G) состоится 30-31 мая в Сеуле в формате видеоконференции. В мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, а также международных организаций. Среди участников мероприятия - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Между тем, как сообщили 28 мая в администрации южнокорейского президента, в нём не будут участвовать президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. США представит специальный посланник президента по вопросам климата Джон Керри, а Китай - премьер-министр Ли Кэцян. Японию представит министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми. Саммит P4G представляет собой международную платформу, ускоряющую принятие решений для достижения целей в области устойчивого развития. Он пройдёт под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности» и станет первым многосторонним саммитом по окружающей среде, проводимым в РК. Президент страны Мун Чжэ Ин выступит 30 мая с основным докладом, а 31 мая будет председательствовать на основном заседании по экологическому восстановлению и углеродному нейтралитету. По итогам саммита планируется принять Сеульскую декларацию.