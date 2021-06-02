Рассекреченные документы США проливают свет на события 1980 года

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14 недавно рассекреченных дипломатических документов США иллюстрируют, как Вашингтон столкнулся с политической дилеммой между слабым южнокорейским гражданским правительством и военными в начале 1980 года, за несколько месяцев до движения за демократию в Кванчжу. Документы подтверждают растущее влияние военных во главе с генерал-майором Чон Ду Хваном и ослабление правительства президента Чхве Гю Ха. Телеграмма от 10 января 1980 года подтверждает отсутствие власти у правительства. В ней говорится, что министр обороны Чу Ён Бок признался председателю подкомитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США по делам Азии и Тихого океана Лестеру Вольфу в том, что у него мало контроля над вооружёнными силами. В другой телеграмме от 13 марта 1980 года помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана сообщал Чон Ду Хвану о нежелательности ослабления вооружённых сил. В отдельной телеграмме, направленной 17 мая 1980 года посольством США в Сеуле в госдепартамент, Чон Ду Хван охарактеризован как «предположительно играющий центральную, но не обязательно решающую роль». «Возможно, идёт процесс военного переворота», - говорится в телеграмме. «Беспомощный президент и кабинет министров санкционировали это решение», - отмечается в документе, очевидно, имея в виду кровавое подавление противников переворота. Вмешательство военных привело к гибели сотен людей в городе Кванджу, который называют «колыбелью демократии». Рассекречивание дипломатических документов произошло на фоне публичных призывов раскрыть правду о подавлении демократического движения и давних утверждений о том, что оно произошло с молчаливого согласия американских военных, которые осуществляли оперативный контроль над южнокорейскими вооружёнными силами.