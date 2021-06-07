РК не рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Токио

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РК не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр в Токио, несмотря на призывы представителей правящей партии. Об этом заявил 8 июня на регулярном брифинге представитель министерства иностранных дел Чхве Ён Сам. Ранее депутат Национального собрания РК Ли Нак Ён и бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн подняли вопрос о необходимости бойкота Игр, которые должны пройти с 23 июля по 6 августа. На такой шаг предлагается пойти, если Япония не внесёт изменения в карту эстафеты Олимпийского огня, на которой острова Токто в Восточном море включены в состав её территории. «Токто - это территория РК исторически, географически и по международному праву, и наше правительство осуществляет твёрдый территориальный суверенитет над островами», - заявил представитель МИД. Острова Токто давно является постоянным источником напряжённости между двумя соседними странами, поскольку Токио продолжает заявлять о своих правах на них в политических документах, публичных выступлениях и школьных учебниках.