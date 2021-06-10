Эксперты низко оценивают усилия компаний РК по противодействию климатическому кризису

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По мнению отечественных и зарубежных экспертов, крупные южнокорейские корпорации, такие как Samsung, Hyundai, LG и POSCO, прилагают недостаточно усилий по реагированию на климатический кризис. На это указывают результаты опроса, проведённого представительством Greenpeace в Сеуле совместно с Gallup Korea в период с 29 апреля по 14 мая. В опросе приняли участие 100 экспертов, по 20 человек от РК, США, Великобритании, Франции и Германии. На вопрос о том, достаточные ли меры южнокорейские компании принимают в вопросе противодействия климатическому кризису, положительно ответили лишь 34% респондентов. Отрицательную оценку дали 66%. При этом наиболее резко высказались зарубежные эксперты. Так, если среди отечественных экспертов только 10% отметили, что южнокорейские предприятия «вообще не принимают каких-либо мер в связи климатическим кризисом», то среди респондентов из Франции такого мнения придерживаются 30%, а в США, Великобритании и Германии по 25%.