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Токио опроверг сообщение о подготовке визита президента РК в Японию

Write: 2021-06-15 14:40:13Update: 2021-06-15 14:42:37

Токио опроверг сообщение о подготовке визита президента РК в Японию

Photo : YONHAP News

Правительство Японии отклонило сообщение о том, что Сеул и Токио обсуждают возможный визит президента РК в Японию во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые откроются 23 июля. Как заявил 15 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, публикация газеты «Ёмиури симбун» на эту тему не соответствует действительности. Газета сообщила, что с соответствующей инициативой выступила южнокорейская сторона. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать проведение военно-морскими силами и морской полицией РК учений по обороне островов Токто в Восточном море, Като сказал, что Токио «будет защищать свои сухопутные территории, территориальные воды и воздушное пространство». Между тем, острова Токто принадлежат РК, которая контролирует их с момента освобождения от японского колониального господства в 1945 году.
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