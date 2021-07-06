Правительство Японии опровергло сообщение СМИ о готовности президента РК посетить Токио

Правительство Японии опровергло сообщение газеты «Санкэй симбун» о том, что южнокорейские власти сообщили японской стороне о готовности президента РК посетить Японию в период Олимпийских игр в Токио. Как заявил 6 июля журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, Токио не получал официального уведомления из Сеула о готовности южнокорейского президента посетить Японию, фактически опровергнув сообщение газеты. Участие глав государств в олимпийских мероприятиях согласовывается непосредственно с Международным Олимпийским Комитетом,- напомнил Кацунобу Като. «Санкэй симбун» сообщила со ссылкой на представителя официального Токио, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга готов встретиться с южнокорейским лидером. С момента вступления Ёсихидэ Суги в должность главы японского правительства в сентябре прошлого года лидеры двух стран не встречались лично. Ранее президент РК и премьер-министр Японии провели телефонный разговор и обменялись приветствиями на саммите Большой семёрки, который проходил в июне в Великобритании.