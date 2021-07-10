В РК максимальное с начала пандемии число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 июля в стране зарегистрированы 1.275 новых случаев COVID-19. Это самое большое количество за сутки с 20 января прошлого года, когда в РК был подтверждён первый случай инфекции. Кроме того, впервые число новых случаев инфекции превышает 1.200 два дня подряд. Около 80% инфицированных выявляется в столичном регионе. Почти половина заболевших – молодые люди в возрасте до 30 лет, которые не подлежат вакцинации. Общее число пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 составило с начала пандемии 164.028 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.034 человека. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 476 тыс. человек, или 29,9% населения страны. 5 млн 553 тыс. человек, или 10,7% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 423 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 151.923 человека.