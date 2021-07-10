Если ситуация ухудшится, к концу июля число новых случаев COVID-19 превысит 2 тысячи в день

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Если эпидемическая ситуация в стране ухудшится, среднесуточное число новых случаев COVID-19 может превысить 2 тысячи. Об этом заявила 8 июля начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. Она напомнила, что на основе математического моделирования можно предположить, что при сохранении текущих темпов распространения вируса к концу июля среднесуточное число новых случаев инфекции составит 1.400, а в случае ухудшения ситуации – 2.140. Если распространение вируса удастся ограничить, заболеваемость может сократиться. Если график вакцинации будет выполняться, и будут строго соблюдаться меры безопасности, то к концу сентября уровень инфицирования может упасть до гораздо более низкого уровня, чем сейчас. Чон Ын Гён напомнила, что количество положительных результатов теста на COVID-19 на прошлой неделе выросло более чем на 50% по сравнению с тремя предыдущими неделями. Это является свидетельством начальной стадии четвёртой волны пандемии.