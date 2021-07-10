С 14 июля школы столичного региона будут работать в режиме онлайн

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В соответствии режимом социального дистанцирования четвёртого уровня, детские сады и школы всех ступеней столичного региона перейдут на онлайн-обучение. Как сообщили 9 июля в министерстве образования, переход произойдёт 14 июля, чтобы дать время руководству школ для корректировки учебной программы. Те, у кого есть такая возможность, смогут перейти на онлайн-обучение 12 июля, одновременно со вступлением в силу четвёртого уровня социального дистанцирования. В тех случаях, когда учащимся придётся приходить в школу, например, для сдачи выпускных экзаменов или для получения инструкций по вакцинации для выпускников старшей школы, будут соблюдаться все карантинные требования. Поскольку летние каникулы начнутся во второй половине июля, онлайн-обучение продлится максимум две недели. Между тем, в начальных школах и детских садах будут организованы внеклассные программы и услуги по уходу за детьми.