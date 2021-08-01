Альпинист Ким Хон Бин посмертно награждён орденом спортивных заслуг высшей степени

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4 августа президент РК Мун Чжэ Ин посмертно вручил Орден «За вклад в развитие физической культуры и спорта» высшей степени Чхонрёнчжан южнокорейскому альпинисту Ким Хон Бину. От имени президента РК министр культуры, спорта и туризма Хван Хи вручил семье покойного Ким Хон Бина орден, посетив поминальный алтарь, установленный в г. Кванчжу. 57-летний альпинист пропал без вести после покорения 14-й по счёту высочайшей вершины в мире. Поисковая операция завершилась по желанию его семьи. 18 июля он достиг вершины Броуд-пика высотой 8.047 метров в составе хребта Каракорум в Гималаях. Благодаря подвигу в прошлом месяце Ким стал первым инвалидом в мире, покорившим все 14 высочайших вершин мира. Он потерял пальцы в 1991 году из-за обморожения во время восхождения на Денали, самую высокую гору в Северной Америке. Орден «За вклад в развитие физической культуры и спорта» вручается тем, кто повысил статус корейского спорта, а также за выдающиеся спортивные достижения. Ким Хон Бин ранее был награждён орденом спортивных заслуг третьей степени Косанчжан в 2012 году.