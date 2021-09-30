Межкорейские линии связи восстановлены

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4 октября прямые линии связи между Югом и Севером Кореи возобновили работу после того, как в течение 55 дней Пхеньян не отвечал на звонки из Сеула из-за протеста против ежегодных южнокорейско-американских совместных учений. Этот шаг вселяет надежду на возобновление межкорейского диалога, который зашёл в тупик на фоне затянувшегося тупика в переговорах по денуклеаризации. Между тем «горячая линия» между министерствами обороны Юга и Севера, а также специальный канал связи работали бесперебойно. О восстановлении всех линий связи между Кореями с 9 часов утра 4 октября северокорейские СМИ сообщили несколькими часами ранее. Южнокорейская сторона немедленно выразила надежду на возобновление межкорейского диалога. Восстановление линий связи рассматривается как «основа для восстановления отношений между двумя Кореями», - говорится в заявлении министерства по делам воссоединения РК. О том, что межкорейские каналы связи будут восстановлены в начале октября, сообщил лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, выступая 29 сентября на сессии Верховного народного собрания. Он отметил, что у Севера «нет ни цели, ни причин для того, чтобы спровоцировать Южную Корею и причинить ей вред», поэтому именно Сеул должен определять «будущую траекторию межкорейских связей». Каналы связи возобновили работу в конце июля после более чем годового перерыва. 10 августа связь прервалась по инициативе Севера.