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Экономика

РК повысила уровень сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году

Write: 2021-10-08 13:03:56Update: 2021-10-08 18:09:12

РК повысила уровень сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году

Photo : Getty Images Bank

РК пересмотрела уровень сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году с 26,3% до 40% в рамках достижения к 2050 году углеродно-нейтрального баланса. Об этом было объявлено 8 октября на совместном заседании президентского комитета по углеродной нейтральности и глав профильных правительственных ведомств. Сокращение выбросов планируется от уровня 2018 года, пикового периода выбросов парниковых газов. Последнее решение было принято после утверждения в августе Закона о реагировании на климатический кризис, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году более чем на 35%. Как отмечается в заявлении, принятом по итогам заседания, цель в 40% является очень смелой по сравнению с другими странами. РК официально представит мировому сообществу пересмотренную программу сокращения выбросов парниковых газов на 26-й конференции ООН по изменению климата, которая состоится в ноябре. 
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