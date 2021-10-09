РК повысила уровень сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году

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РК пересмотрела уровень сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году с 26,3% до 40% в рамках достижения к 2050 году углеродно-нейтрального баланса. Об этом было объявлено 8 октября на совместном заседании президентского комитета по углеродной нейтральности и глав профильных правительственных ведомств. Сокращение выбросов планируется от уровня 2018 года, пикового периода выбросов парниковых газов. Последнее решение было принято после утверждения в августе Закона о реагировании на климатический кризис, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году более чем на 35%. Как отмечается в заявлении, принятом по итогам заседания, цель в 40% является очень смелой по сравнению с другими странами. РК официально представит мировому сообществу пересмотренную программу сокращения выбросов парниковых газов на 26-й конференции ООН по изменению климата, которая состоится в ноябре.