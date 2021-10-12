В РК четыре дня подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 октября в стране зарегистрированы 1.347 новых случаев COVID-19. Тем не менее, карантинные органы считают, что число инфицированных не сокращается, и нынешние данные отражают существенное сокращение количества тестов в выходные дни. Общее число заражённых с начала пандемии – 334.163 человека. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 72,3% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 11 человек. Общее число умерших – 2.594 человека. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 40 млн 15 тыс. человек, или 77,2% населения страны. 30 млн 606 тыс. человек, или 59% населения, вакцинированы полностью.