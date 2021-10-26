РК ужесточает правила кредитования, чтобы обуздать рост долгов домохозяйств

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В РК будут ужесточены правила кредитования, основанные на способности заёмщиков погашать долги, для сдерживания растущих долгов домохозяйств. Об этом сообщили 26 октября в финансовом комитете РК, добавив, что долги домохозяйств являются самым большим потенциальным риском, который может угрожать экономике. При предоставлении кредитов учитывается коэффициент обслуживания долга (DSR), который определяет, сколько заёмщик способен заплатить в счёт основной суммы долга и процентов пропорционально своему годовому доходу. С июля этого года применяется 40-процентный DSR для заёмщиков, которые покупают недвижимость стоимостью более 600 млн вон (512 тыс. долларов). Применение данных правил планируется расширить в ближайшие годы в два этапа. С июля 2022 года они начнут применяться к заёмщикам, имеющим непогашенные долги на сумму более 200 млн вон (171.600 долларов), а с июля 2023 года - на сумму более 100 млн вон (85.800 долларов). Если в настоящее время к небанковским кредитам применяется DSR в размере 60%, то с января будущего года он составит 50%. Однако ссуды на аренду жилья, взятые в течение четвёртого квартала этого года, не будут подпадать под ужесточённые правила.