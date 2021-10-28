Беспилотному автомобилю из РК присвоен четвёртый уровень автономности

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Беспилотные автомобили способны двигаться без участия водителя, то есть, в автономном режиме. Автономность автомобиля подразделяется на шесть уровней – от нулевого до пятого, но присвоение четвёртого уровня означает, что первый этап работы над беспилотным автомобилем завершён. Успешная проверка на соответствие данному уровню проведена 28 октября комиссией министерства сухопутных территорий и транспорта. Автомобиль едет по городской улице. Рулевое колесо движется само по себе без какого-либо внешнего вмешательства. Прежде чем повернуть направо, автомобиль пропускает пешехода, а, приближаясь к строительной площадке, объезжает её. По словам эксперта Корейского управления транспортной безопасности, это стало возможно, благодаря способности транспортного средства анализировать информацию о своём маршруте. Приближаясь к пешеходному переходу «зебра», автомобиль сбрасывает скорость. Когда сзади едет машина скорой помощи, он меняет полосу движения. Несколько беспилотных автомобилей двигались таким образом со скоростью 50 км/ч, избегая пешеходов и препятствий. Они получали информацию по телекоммуникационной связи от оборудования, встроенного в светофоры, а также от камер видеонаблюдения, установленных вдоль дороги. При наличии бесперебойной связи четвёртый уровень автономности позволяет транспортным средствам двигаться без управления водителем. Благодаря технологии, разработанной южнокорейскими исследователями, автомобили смогли без происшествий проехать 2 км и вернуться обратно. Эта технология позволяет получить информацию о состоянии дороги, например, есть ли на ней лёд, пешеходы или стоящие машины. Это обеспечивает более безопасное вождение автономных автомобилей. Однако движение в автономном режиме в тёмное время суток или в ненастную погоду пока невозможно.