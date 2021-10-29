Сеул призвал Пхеньян пригласить Папу Римского в Северную Корею

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1 ноября правительство РК призвало Северную Корею пригласить Папу Римского Франциска посетить Пхеньян, выразив надежду на прогресс в усилиях по укреплению мира в регионе. Соответствующее заявление министерства по делам воссоединения было сделано после того, как Папа Франциск подтвердил готовность посетить Север во время встречи с президентом РК Мун Чжэ Ином, состоявшейся 29 октября в Ватикане. Южнокорейский лидер заявил, что визит Папы в Северную Корею будет способствовать установлению мира на Корейском полуострове. В ответ Папа сказал, что готов отправиться на Север, если получит приглашение. «Поскольку готовность Папы посетить Северную Корею подтверждена, мы надеемся на то, что Север проложит путь к укреплению мира на Корейском полуострове»,- говорится в заявлении. В ходе предыдущей встречи Мун Чжэ Ина с Папой Франциском в 2018 году южнокорейский лидер передал Папе устное приглашение лидера КНДР Ким Чон Ына, но визит не состоялся из-за тупика в ядерных переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.