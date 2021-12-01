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Политика

РК надеется на прогресс в ядерных переговорах с Ираном

Write: 2021-11-30 10:04:19Update: 2021-11-30 10:06:06

РК надеется на прогресс в ядерных переговорах с Ираном

Photo : YONHAP News

Правительство РК надеется на существенный прогресс в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года и призывает все заинтересованные стороны проявлять терпение. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 29 ноября. Ранее в тот же день представители США, Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии и России собрались в Вене, чтобы обсудить пути спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который наложил ограничения на ядерную программу Тегерана в обмен на смягчение санкций. В Сеуле надеются на то, что заинтересованные стороны достигнут договорённости по ядерному соглашению и будут его добросовестно соблюдать, чтобы способствовать региональному миру и стабильности,- говорится в заявлении. Южнокорейское правительство пообещало продолжить «дипломатические усилия» по возобновлению исторической сделки, учитывая важность союза с США, а также его отношения с Ираном. В соответствии с американскими санкциями, в южнокорейских банках остаются иранские активы на сумму около 7 млрд долларов. 
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