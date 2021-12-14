АБР сохранил прогноз роста экономики РК на 2021 год на уровне 4%

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Азиатский банк развития (АБР) опубликовал 14 декабря прогноз роста южнокорейской экономики на 2021 год. Он не изменился по сравнению с сентябрьским прогнозом и составляет 4%. Такой же рост отечественной экономики прогнозируют Банк Кореи и Организация экономического сотрудничества и развития. Международный валютный фонд прогнозирует рост на 4,3%. Прогноз банка на 2022 год составляет 3,1%. Тем временем, АБР повысил прогноз потребительских цен в РК на 2021 год с 2% до 2,3%, приняв во внимание рост потребительских расходов и цен на энергию. Прогноз инфляции на 2022 год повышен с 1,6% до 1,9%. АБР снизил прогноз роста на 2021 год для 46 развивающихся стран Азии с 7,1% до 7% из-за ухудшения эпидемической ситуации. Прогноз на 2022 год для региона снижен с 5,4% до 5,3%. Эксперты банка считают, что распространение варианта коронавируса Омикрон и медленная вакцинация в некоторых странах служат серьёзным риском снижения экономического роста в регионе.