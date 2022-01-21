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21 января Кабинет министров РК утвердил проект дополнительного бюджета в размере 14 трлн вон (11 млрд 700 млн долларов) на поддержку мелких предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-19. На следующей неделе бюджет будет представлен на утверждение Национального собрания. Его объём может увеличиться во время парламентских слушаний, поскольку правящая и основные оппозиционные партии заявили о необходимости дополнительной поддержки малого бизнеса. Основная часть бюджета - 11,5 трлн вон – пойдёт на поддержку 3 млн 200 тыс. пострадавших от расширенных антивирусных мер, вызванных затяжной пандемией. Каждый из них получит 3 млн вон (2,5 тыс. долларов). Часть денег составят затраты на укрепление государственной схемы компенсации убытков, вызванных приостановкой бизнеса из-за COVID-19. 1,5 трлн вон будут потрачены на создание больничных коек для тяжелобольных пациентов и закупку медикаментов. 1 трлн вон составит резервный фонд.