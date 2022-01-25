МВФ понизил прогноз роста экономики РК на 2022 год

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост южнокорейской экономики в 2022 году на уровне 3%. Это на 0,3% ниже предыдущего прогноза, опубликованного в октябре прошлого года. Одновременно МВФ понизил прогнозируемый рост мировой экономики на 0,5% до 4,4%. Показатели роста экономик основных стран были также понижены с учётом распространения нового варианта коронавируса Омикрон и более высокой, чем ожидалось, инфляции. Текущий прогноз основан на том, что распространение варианта Омикрон, достигнув пика в первом квартале, пойдёт на спад, а рост инфляции сократится. При этом эксперты учли повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США в 2022 и 2023 годах, а также улучшение ситуации в цепочке поставок. В МВФ, говоря о финансовой политике других стран, отметили важность усиления поддержки незащищённых категорий населения и предприятий в случае ухудшения эпидемической ситуации.