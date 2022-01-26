Представители РК и России обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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26 января специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, они коснулись серии запусков ракет, осуществлённых Северной Кореей, обсудили пути предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Но Гю Док подчеркнул необходимость возобновления зашедших в тупик переговоров с Пхеньяном ради устранения его растущей ядерной и ракетной угрозы. Он призвал Россию сыграть конструктивную роль в разрядке напряжённости в регионе. Как отмечается в сообщении МИД России, в ходе беседы «подчёркнута важность координации усилий всех вовлечённых государств в интересах скорейшего достижения прогресса в политико-дипломатическом урегулировании проблем региона».