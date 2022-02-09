Пациенты с COVID-19 смогут проголосовать на президентских выборах

Photo : YONHAP News

Правящая и оппозиционная партии РК предварительно согласовали предложение о том, чтобы дать возможность пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в самоизоляции, проголосовать на президентских выборах. Они предложили организовать голосование для данных категорий избирателей с 18:00 до 19:30 в день президентских выборов 9 марта. Договорённость достигнута 10 февраля в ходе заседания законодательного подкомитета специального парламентского комитета по политической реформе. Ранее соперничающие партии предлагали внести поправку в Закон о выборах, дав возможность инфицированным проголосовать 5 и 9 марта с 18:00 по 21:00. Это предложение было отклонено Центральной избирательной комиссией. Накануне президент РК Мун Чжэ Ин призвал принять меры, чтобы гарантировать право на участие в выборах пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в самоизоляции.