Ли Чжон Чжэ и Чон Хо Ён удостоены наград Гильдии киноактёров США

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Ли Чжон Чжэ и Чон Хо Ён, исполнители ролей в южнокорейском сериале «Игра в кальмара», получили награды Гильдии киноактёров США (SAG) за лучшую мужскую и лучшую женскую роли. На 28-й церемонии вручения наград, состоявшейся 27 февраля, Ли Чжон Чжэ назван победителем в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале». Он обошёл в борьбе за награду Брайана Кокса, Кирана Калкина и Джереми Стронга из «Наследников» и Билли Крадапа из «Утреннего шоу». Чон Хо Ён сумела опередить Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун из «Утреннего шоу», Элизабет Мосс из «Рассказа служанки» и Сару Снук из «Наследника». Сериал «Игра в кальмара» удостоен также награды за лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах, обойдя такие работы как «Кобра Кай», «Сокол и Зимний Солдат», «Локи» и «Кобыла из Исттауна». Южнокорейский сериал был номинирован на награду за лучший актёрский состав в драматическом сериале, но уступил её американскому сериалу «Преемственность».