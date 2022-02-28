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В Корее

В РК отметили 103-ю годовщину Первомартовского движения за независимость

Write: 2022-03-01 11:36:14Update: 2022-03-01 11:43:34

В РК отметили 103-ю годовщину Первомартовского движения за независимость

Photo : YONHAP News

1 марта в Государственном музее временного правительства в Сеуле состоялась торжественная церемония по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. С учётом сложной эпидемической ситуации мероприятие проходило в сокращённом формате. В нём приняли участие президент РК Мун Чжэ Ин с первой леди Ким Чжон Сук, спикер парламента Пак Пён Сок, лидеры политических партий, председатель Конституционного суда Ю Нам Сок, представители ряда других ключевых учреждений и организаций страны, всего около 50 человек. В ходе церемонии состоялась минута молчания в память о павших в борьбе за независимость. Была  зачитана Декларация независимости, причём не только на корейском, но и на русском, английском, французском, японском, китайском языках иностранцами, активно распространяющими в мире информацию о данном документе, который сыграл важную роль в истории борьбы за независимость Кореи.  Мун Чжэ Ин вручил государственные награды четырём потомкам активистов Первомартовского движения. Торжественные мероприятия, посвящённые этой дате, проходят по всей стране. В министерстве административного управления и безопасности сообщили, что их участники строго соблюдают карантинные меры. 
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