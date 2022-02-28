В РК отметили 103-ю годовщину Первомартовского движения за независимость

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1 марта в Государственном музее временного правительства в Сеуле состоялась торжественная церемония по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига. С учётом сложной эпидемической ситуации мероприятие проходило в сокращённом формате. В нём приняли участие президент РК Мун Чжэ Ин с первой леди Ким Чжон Сук, спикер парламента Пак Пён Сок, лидеры политических партий, председатель Конституционного суда Ю Нам Сок, представители ряда других ключевых учреждений и организаций страны, всего около 50 человек. В ходе церемонии состоялась минута молчания в память о павших в борьбе за независимость. Была зачитана Декларация независимости, причём не только на корейском, но и на русском, английском, французском, японском, китайском языках иностранцами, активно распространяющими в мире информацию о данном документе, который сыграл важную роль в истории борьбы за независимость Кореи. Мун Чжэ Ин вручил государственные награды четырём потомкам активистов Первомартовского движения. Торжественные мероприятия, посвящённые этой дате, проходят по всей стране. В министерстве административного управления и безопасности сообщили, что их участники строго соблюдают карантинные меры.