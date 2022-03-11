Юн Сок Ёль приступит к обязанностям президента РК 10 мая

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Юн Сок Ёль, избранный 9 марта следующим президентом РК, приступит к обязанностям главы государства 10 мая. Он приступает к формированию комиссии по приёму президентских полномочий, которая займётся планированием направлений работы нового правительства на последующие пять лет. Ожидается, что в комиссию войдут эксперты, которые займутся вопросами укрепления народного единства и стабилизации уровня жизни населения. Вплоть до 10 мая, когда Юн Сок Ёль вступит в должность президента, комиссия возьмёт на себя роль моста между уходящим и новым правительством, принимая все текущие дела от министерств и других государственных госучреждений. Пять лет назад, когда президент был избран Мун Чжэ Ин, комиссия не создавалась, поскольку он немедленно приступил к исполнению обязанностей главы государства после импичмента Пак Кын Хе. С 10 марта Юн Сок Ёлю и членам его семьи обеспечен тот же уровень безопасности, что и действующему президенту.