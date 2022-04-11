В РК выявлен первый случай заражения разновидностью штамма Омикрон - ХL

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В РК постепенно снижается среднесуточное количество новых случаев COVID-19 и уровень смертности. В первую неделю апреля среднесуточное количество новых случаев COVID-19 сократилось на 28,6% по сравнению с предыдущей неделей. Эксперты ожидают, что в ближайшее время на спад пойдут смертность и число тяжёлых случаев заболевания. В этой связи в правительстве обсуждают возможность возвращения к обычной повседневной жизни. Между тем, в стране выявлен первый случай заражения новой разновидностью штамма Омикрон - ХL. Есть данные, что гибридным вариантом Омикрона заразился полностью вакцинированный человек. 23 марта у него диагностировали коронавирус при отсутствии симптомов. Вариант ХL является гибридом штаммов ВА.1 и ВА.2 – обычного Омикрона и его более заразной «стелс» версии. Гибридная разновидность вируса была впервые выявлена в Великобритании, где подтверждены более 60 случаев заражения. Южнокорейские карантинные власти полагают, что вариант ХL не будет отличаться от предшественника, но делать однозначные выводы пока рано. Сегодня более 90% случаев заражения с летальным исходом приходятся на людей старше 60 лет. В этой связи 13 апреля власти планируют объявить план проведения дополнительной вакцинации. По словам кандидата на пост министра здравоохранения и соцобеспечения Чон Хо Ёна, противоэпидемические меры будут определяться с учётом худших вариантов развития событий и «усталости» населения от жёсткого карантинного режима.