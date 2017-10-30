Юн Сок Ёль: Дух Кванчжу – опора единства народа

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18 мая в РК отмечают 42-ю годовщину Движения за демократию, которое развернулось в 1980 году в Кванчжу и регионах провинции Чолла-Намдо. Оно стало выражением протеста народа против военной диктатуры тогдашнего президента Чон Ду Хвана. Выступая на торжественной церемонии, которая состоялась на Национальном кладбище в Кванчжу, президент РК Юн Сок Ёль заявил, что «дух майских событий является опорой единства народа». «Мы не забудем о майских событиях, участники которых ценой жизни защитили ценности демократии и прав человека», - отметил глава государства. Он подчеркнул, что дух майских событий и сегодня требует от народа продолжать борьбу с незаконными действиями, угрожающими ценностям свободы и прав человека. Одновременно президент пообещал приложить усилия для поддержки экономического развития Кванчжу и провинций Чолладо. По его словам, местная экономика должна сделать рывок, развивая отрасли искусственного интеллекта и новейших технологий. Президент отметил, что Кванчжу и провинции Чолладо в исторически трудные времена были твёрдой опорой демократии, показывая путь к развитию страны в верном направлении. На церемонии в Кванчжу присутствовали около двух тысяч человек, в том числе, около ста депутатов Национального собрания от правящей партии Сила народа, гражданские активисты, члены семей погибших борцов за демократию.