Президент РК выразил надежду на совместное процветание Юга и Севера

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Развал КНДР является нежелательным, лучший вариант - совместное процветание Юга и Севера. Об этом заявил 23 мая в интервью CNN президент РК Юн Сок Ёль. По его словам, выбор за северокорейским лидером Ким Чон Ыном, а укрепление ядерного потенциала Северной Кореи никак не способствует миру и процветанию. Южнокорейский лидер отметил также, что примирительный подход предыдущего правительства к Северной Корее потерпел неудачу, поскольку привёл к росту напряжённости на Корейском полуострове. «Эпоха умиротворения Северной Кореи закончилась»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Отвечая на вопрос о возможности экономического возмездия со стороны Китая в связи с присоединением РК к возглавляемой США Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF), южнокорейский лидер сказал, что «Китай вряд ли проявит чрезмерную чувствительность в этом вопросе». Он напомнил, что двустороннее сотрудничество одинаково важно и для Сеула, и для Пекина. Укрепление контактов с Вашингтоном в областях безопасности и технологий не означает, что Сеул считает неважным экономическое сотрудничество с Китаем,- подчеркнул Юн Сок Ёль.